Терапия смехом помогает при синдроме сухого глаза не хуже капель

BMJ: терапия смехом помогает при синдроме сухого глаза не хуже глазных капель
При лечении синдрома сухого глаза смех может быть не менее эффективным, чем капли для увлажнения глаз. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.
Ранее было показано, что терапия смехом смягчает симптомы депрессии, тревоги, стресса и хронической боли. В новом исследовании ученые из Китая и Великобритании решили оценить эффективность и безопасность терапии смехом у пациентов с синдромом сухого глаза — хроническим заболеванием, которым страдают около 360 миллионов человек по всему миру. Симптомы включают дискомфорт, покраснение, сухость и раздражение глаз.
В испытании приняли участие 283 пациента в возрасте от 18 до 45 лет (74% составили женщины). Их случайным образом распределили для терапии смехом или использования глазных капель на основе гиалуроновой кислоты. В первой группе участников просили произносить фразы, которые вызывали их смех.
Спустя восемь недель средний балл сухости глаз снизился на 10,5 баллов в группе терапии смеха и на 8,83 в группе капель. Результаты позволяют предположить, что упражнения на смех были не менее эффективными, чем глазные капли. Кроме того, терапия смехом улучшила свойства слезы пациентов: она стала выделяться быстрее и дольше не испарялась. Ни в одной из групп не были зарегистрированы побочные эффекты, что доказывает безопасность терапии.