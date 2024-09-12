В России проводят испытания препарата для вентиляции легких

Проект ведут специалисты ФПИ и Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, тесты проходят на базе ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ. Удалось узнать и название лекарства - "Ранова". Оно позволяет провести газожидкостную искусственную вентиляцию легких.

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По данным ТАСС, препарат можно применять при терапии тяжелой бронхолегочной патологии или в ходе спасения пациентов в жизнеугрожающих состояниях. Тесты на лабораторных животных показали эффективность, безопасность и перспективность новинки.

Разрешение на испытание газопереносящей жидкости и аппарата газожидкостной искусственной вентиляции легких от медицинских властей РФ получено, отметили представители ФПИ. Клинические исследования I-II (совмещенной) фазы закончатся до конца 2025 года.

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