В России начались клинические испытания препарата для вентиляции легких

В России начались клинические исследования нового лекарственного препарата для газожидкостной вентиляции легких. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ). Исследования проводятся в рамках проекта «Ранова» на базе ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» совместно с ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова».

© unsplash

Разработка технологии газожидкостной искусственной вентиляции легких направлена на лечение тяжелых бронхолегочных заболеваний и спасение пациентов в критическом состоянии. Ранее проведенные исследования на лабораторных животных подтвердили безопасность и эффективность метода, отметили в ФПИ.

Доклинические исследования уже завершены, получено разрешение на клинические испытания. В рамках текущего проекта начаты клинические испытания газопереносящей жидкости с участием человека. Клинические испытания I-II фазы планируется завершить до конца 2025 года.