В Швеции представили новое исследование. Кто из нас доживет до 100 лет?

Лет тридцать назад шведы в возрасте 85-90 лет были редкостью, но сейчас большинство жителей страны достигает этого возраста, а два процента населения отмечают свой 100-летний юбилей, пишет английский журнал Medical Xpress и ссылается на исследования старения и здоровья Института экологической медицины Каролинского института (Швеция).

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"Долгожители - это возрастная группа, которая сейчас увеличивается больше всего", - утверждает один из авторов исследования Карин Модиг.

По ее словам, можно предсказать, у кого из людей больше всего шансов состариться в среднем возрасте и рано умереть, а у кого наоборот.

Чтобы сделать свои выводы, медиками изучались 44 000 шведов в возрасте от 64 до 99 лет в период с 1985 по 1996 год. 1224 человек из них дожили до 100 лет. Главный вывод, который сделали исследователи такой: достижение глубокой старости - это не случайность, а результат образа жизни.

Изучение биомаркеров разных людей показало, что будущие долгожители в возрасте 60 лет имели неплохое здоровье, отличающее их от сверстников.

Так, ученые называют четыре важных биомаркера. Во-первых, уровень креатинина, который указывает на здоровье почек. Он был в норме у 60-летних людей, которые потом дожили до 100 лет.

Во-вторых, уровень мочевой кислоты, в третьих, маркеры воспалительных процессов и, в четвертых, уровень сахара в крови.

У людей с низким уровнем мочевой кислоты был четырехпроцентный шанс дожить до сотни, а у людей с зашкаливавшим уровнем этот шанс не превышал 1,5%.

Сахар у долгожителей редко превышал 6,5 ммоль.

Важно, утверждает Модиг, помнить, что жизнь можно продлить, изменив свой образ жизни. Каждый, по ее мнению, должен нащупать баланс между факторами риска и факторами здоровья, и тогда он живет очень долго.