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Российские ученые выяснили, как обнаружить разрушение хряща на ранней стадии

Российские ученые создали новый способ диагностики разрушения хрящевой ткани с помощью света. Он позволит диагностировать остеоартит на ранней стадии, что повысит эффективность лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

В России выяснили, как обнаружить разрушение хряща на ранней стадии
©  Газета.Ru

При остеоартрите разрушается хрящевая ткань сустава (чаще всего коленного). Вылечить болезнь нельзя, но можно замедлить, причем важно выявить ее как можно раньше. Пока методы оценки состояния хрящевой ткани несовершенны: МРТ не позволяет получить достаточно информации, особенно на ранних стадиях, а при артроскопии врач полагается в первую очередь на собственный опыт, а не на объективные данные.

В новом исследовании ученые Сеченовского Университета создали метод оценки состояния хряща с помощью особой лампы. Для этого они установили, как меняются параметры света, когда он проходит через различные ткани, в том числе хрящевую и костную.

Зонд для диагностики был ранее создан учеными Сеченовского Университета. Но он мог оценить только концентрацию воды в тканях. В новом исследовании они расширили диапазон регистрации и доработали устройство.

«Целью работы было найти ответы на два вопроса. Первый — какой должна быть конфигурация зонда для получения наиболее точных результатов, второй — в каком диапазоне длин волн необходимо проводить измерения. Так, измерения только в длинноволновом диапазоне от 1000 до 2000 нанометров позволяет получить данные о концентрации воды в тканях. Если же производить одновременно измерения в диапазонах 750-1000 и 1000-2000 нанометров, это позволяет дополнительно оценить толщину хряща», — пояснила «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Института регенеративной медицины Наталия Ровнягина.
Наука