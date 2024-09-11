В России выяснили, как обнаружить разрушение хряща на ранней стадии

Российские ученые создали новый способ диагностики разрушения хрящевой ткани с помощью света. Он позволит диагностировать остеоартит на ранней стадии, что повысит эффективность лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

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При остеоартрите разрушается хрящевая ткань сустава (чаще всего коленного). Вылечить болезнь нельзя, но можно замедлить, причем важно выявить ее как можно раньше. Пока методы оценки состояния хрящевой ткани несовершенны: МРТ не позволяет получить достаточно информации, особенно на ранних стадиях, а при артроскопии врач полагается в первую очередь на собственный опыт, а не на объективные данные.

В новом исследовании ученые Сеченовского Университета создали метод оценки состояния хряща с помощью особой лампы. Для этого они установили, как меняются параметры света, когда он проходит через различные ткани, в том числе хрящевую и костную.

Зонд для диагностики был ранее создан учеными Сеченовского Университета. Но он мог оценить только концентрацию воды в тканях. В новом исследовании они расширили диапазон регистрации и доработали устройство.