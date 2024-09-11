Занятия спортом способны защитить от деменции и других заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые, исследование которых опубликовал журнал Nature.

В своей работе ученые проанализировали данные о здоровье и образе жизни 75 тысяч человек старшего возраста, когда риск заболеваний головного мозга заметно увеличивается. Участники эксперимента в течение недели носили устройства, измеряющие физическую активность.

В результате выделились три группы: неактивные — уделяют физической нагрузке 150 минут в неделю, «воины выходного дня» — более 150 минут, половина из которых приходится на один-два дня в неделю, и активные — более 150 минут, распределенных равномерно в течение недели.

За участниками наблюдали около 8,5 года, чтобы узнать, как часто у них диагностировали инсульты, деменцию, болезнь Паркинсона, депрессивные и тревожные расстройства. Учитывали и другие факторы, которые могли повлиять на здоровье, в том числе питание, курение и сопутствующие заболевания.

Выяснилось, что чаще всего перечисленные проблемы появлялись у неактивных граждан, а реже всего — у тех, кто тренируется по выходным. Так, у «воинов выходного дня» риск деменции снизился на 26 процентов, инсульта — на 21 процент, депрессии — на 40 процентов. Регулярно занимающиеся спортом участники оказались здоровее неактивных, но уступили второй группе.

Ранее россияне рассказали, как им удается регулярно заниматься спортом. Большинство выбирает спортзал недалеко от дома или работы, чтобы не опаздывать на тренировки.