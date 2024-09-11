В новом исследовании приняли участие 92 социально и экономически уязвимые пожилые женщины. Главный вывод учёных заключался в том, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) в сочетании с силовыми упражнениями для наращивания мышечной силы — наиболее полезный для здоровья вариант физической активности.

© Ferra.ru

При выполнении HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок) периоды интенсивных упражнений чередуются с короткими периодами восстановления. Это включает упражнения для всего тела.

Новое исследование проводилось в Бразилии в Школе наук Университета штата Сан-Паулу в Бауру. Участники выполняли программы упражнений дважды в неделю в течение девяти месяцев в четырёх местных общественных центрах. Перед первой тренировкой, в конце эксперимента и через три месяца после его окончания у людей измеряли параметры здоровья.

HIIT в сочетании с силовыми упражнениями и аэробные тренировки средней интенсивности в сочетании с силовыми были одинаково эффективны с точки зрения уменьшения окружности талии (в среднем на 3,3 см). Это сохранялось и после окончания тренировок. При этом только высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) вместе с силовыми упражнениями эффективно снижали систолическое артериальное давление (на 7,9 мм рт. ст.) и уменьшали артериальную жёсткость (на 0,69 м/с). Заметно это было и через три месяца после окончания периода тренировок.

Все три программы были эффективны с точки зрения улучшения функциональных показателей (хвата, гибкости, силы и подвижности нижних конечностей). Однако только HIIT в сочетании с силовыми тренировками хотя бы частично сохранили улучшения после вмешательства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.