Открыт простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование показало, что люди, которые отсыпаются по выходным, могут снизить риск сердечных заболеваний до 20%.

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«Достаточный компенсаторный сон связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эта связь становится еще более очевидной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни», — объяснил соавтор исследования Яньцзюнь Сонг в интервью NY Post.

Ученые из Китая проанализировали данные о сне более 90 тысяч жителей Великобритании. Почти 22% из них спали менее семи часов в сутки и были отнесены к категории недосыпающих.

Исследователи наблюдали за участниками в течение почти 14 лет, отслеживая данные о госпитализациях и смертности от сердечных заболеваний, включая сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий и инсульт.

Среди участников, страдавших от недостатка сна, наибольшее количество сна по выходным означало снижение риска сердечных заболеваний на 20%. Результаты одинаково актуальны как для мужчин, так и для женщин. В общем, у нас появился еще один повод выспаться в выходной — это не лень, а забота о здоровье!