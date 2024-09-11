Терапевт объяснила, чем вены отличаются от артерий

Артерии от вен отличаются разными функциями, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Врач объяснила, что по артериям доставляется кровь ко всем органам и тканям организма человека, а по венам, наоборот, «отработанная» кровь, обедненная кислородом, возвращается к сердцу.

Артерии отвечают за транспортировку крови от сердца ко всем органам и тканям организма. Кровь в артериях насыщена кислородом, и ее задача — доставить этот кислород и питательные вещества к клеткам. Вены же собирают «отработанную» кровь, уже обедненную кислородом, и возвращают ее обратно к сердцу. Оттуда кровь поступает в легкие для насыщения кислородом, — заявила Тен.

Медик добавила, что стенки артерий гораздо толще и эластичнее, чем у вен. По ее словам, это связано с тем, что артерии должны выдерживать высокое давление, создаваемое сердцем при перекачивании крови. Вены, напротив, имеют более тонкие стенки и меньшую эластичность, так как давление в них значительно ниже, подчеркнула Тен. Кроме того, как отметила терапевт, в венах есть специальные клапаны, которые предотвращают обратный ток крови, артерии таких клапанов не имеют.

В артериях кровь движется под высоким давлением, так как она поступает прямо из сердца. Именно поэтому, если артерия повреждена, может возникнуть сильное кровотечение. В венах давление намного ниже, и повреждение вены обычно не сопровождается столь интенсивным кровотечением, — отметила Тен.

Артерии обычно располагаются глубже в теле человека для защиты от повреждений, а вены нередко можно увидеть под кожей, так как они ближе к поверхности, объяснила медик. По ее словам, артериальная и венозная кровь имеет разный цвет. В первом случае она ярко-красная из-за насыщенности кислородом, во втором — темнее, так как кислорода намного меньше, подытожила врач.

Ранее врач-кардиолог Алина Шарина посоветовала отказаться от вредных привычек, чтобы сохранить сосуды здоровыми после 50 лет. По ее словам, в этом также поможет регулярная физическая активность, которая улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что в свою очередь уменьшает риски инфаркта миокарда.