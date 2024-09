Ученые установили связь между сахарным диабетом и астмой

Ученые из медицинского колледжа Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) установили, что люди с сахарным диабетом второго типа подвержены более высокому риску развития астмы, и наоборот. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes, ЕАSD).

В исследовании использовались данные о 17 миллионах человек. Чтобы исследовать взаимосвязь астмы и сахарного диабета, а также возможные факторы, обусловливающие ее, ученые провели систематический обзор и мета-анализ уже существующих исследований по этой теме. Для этого ученые воспользовались четырьмя крупными базами данных медицинских публикаций и выделили 14 подходящих работ.

Анализ показал, что астма и диабет тесно связаны между собой. У людей, страдающих астмой, вероятность развития сахарного диабета второго типа на 28% выше, чем у тех, кто не имеет этого заболевания. Одновременно с этим сахарный диабет коррелировал с повышением риска развития диабета почти в два раза.

Ученые объяснили, что у этих двух состояний могут быть общие причины или факторы. К ним относятся гипертония (повышенное кровяное давление) и дислипидемия (нарушение уровня жиров в крови, например, холестерина).