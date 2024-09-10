Найден способ «омолодить» яйцеклетки мышей

Ученые из Национального университета Сингапура разработали новый способ продления фертильности самок мышей путем пересадки "стареющих" яйцеклеток в "молодые" фолликулы их яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

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Ученые подчеркнули, что яичники - это самые быстро стареющие органы в организме. Даже в возрасте 40 лет у женщин может наблюдаться снижение репродуктивной способности. По мере того, как незрелые яйцеклетки, называемые ооцитами, стареют, начинаются проблемы с делением клеток. Это может привести к анеуплоидии, при которой хромосомы в ранней яйцеклетке разделяются неправильно, что приводит к более высокому риску выкидышей.

Некоторые женщины замораживают свои яйцеклетки, чтобы сохранить способность иметь детей в более позднем возрасте. Однако в настоящее время не существует методов обращения процессов старения вспять.

Чтобы выяснить, как можно "омолодить" яйцеклетки, ученые провели эксперимент на мышах. Сначала исследователи изъяли яйцеклетки самок из специальных фолликулов. Это структурный компонент яичника, внутри которого созревают готовые к оплодотворению женские половые клетки. После этого яйцеклетки "пересадили" в более молодые фолликулы, в которых было больше транзональных выступов, или TZPS. TZPS представляют собой тонкие нити, поставляющие энергию и питательные вещества внутрь яйцеклеток.

Такое вмешательство привело к повышению темпов созревания половых клеток и сокращению частоты хромосомных аномалий. Мыши, которые подверглись такой процедуре, продемонстрировали четырехкратное увеличение числа живорождений по сравнению с исходным уровнем.

Несмотря на очевидную эффективность в экспериментах на животных, ученые пока не могут сказать, сработает ли такое "омоложение" на яйцеклетках человека. Чтобы выяснить это, нужны дополнительные исследования.