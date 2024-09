Ученые научили алгоритм предсказывать эволюцию сезонного гриппа

Команда ученых из Университета Джорджии разработала алгоритм, который точно предсказывает эволюцию сезонного гриппа. Новый инструмент, называемый Novel Influenza Virus A Detector (NIAViD), был описан в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Он прогнозирует изменения в вирусе с точностью почти 73%.

© Ferra.ru

Сезонными вирусами гриппа ежегодно заражаются около 1 миллиарда человек по всему миру. Одной из сложностей в борьбе с гриппом является прогнозирование его изменений, что влияет на эффективность вакцин.

NIAViD использует данные о последовательностях вируса гриппа для анализа изменений в белке гемагглютинине, что помогает выявить новые штаммы, которые могут избегать существующий иммунный ответ. Этот метод позволяет быстрее обновлять вакцины, что может снизить количество инфекций и смертей.