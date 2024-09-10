Как будет действовать российская вакцина против рака

Завершились доклинические исследования вакцины от рака, и в ближайшее время, после того как Минздрав выдаст разрешение, стартует первая фаза клинических испытаний с участием пациентов-добровольцев. Об этом недавно сообщил главный внештатный онколог ведомства, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

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"Как только разрешат, опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев с медицинскими показаниями", - пояснил академик Каприн.

Об этой вакцине, в разработке которой участвуют специалисты Центра Гамалеи, разговоры идут уже несколько месяцев, ее появления ждут онкобольные.

Что представляет собой новый препарат, чего можно от него ждать, и есть ли уже в мире нечто подобное, - рассказала известный биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Вот главные тезисы:

Речь идет не о "вакцине" в обычном понимании этого термина, а о персонализированном (то есть сделанном под каждого больного индивидуально) лекарстве, относящемся к классу "иммунотерапии". Такие препараты не предотвращают рак, а помогают организму справиться с уже развившейся опухолью, активируя собственные защитные силы организма. Эта вакцина сделана на основе мРНК и принципиально не отличается от вакцин против коронавируса, разработанных на Западе (Pfizer и Moderna). Подобные препараты уже испытываются компанией Moderna против солидных опухолей, типа немелкоклеточного рака легкого - но в широкую практику они пока не внедрены. "Отлично, что Россия присоединится к испытаниям препаратов этого класса", - отмечает Анча Баранова в своем Telegram-канале. Универсального действия (победим все опухоли у всех больных) не ожидается. Более иммуногенные опухоли лечить мРНК-вакциной будет легче. Менее иммуногенные - труднее. Всех волнует стоимость лечения. Но недорогой новая вакцина априори не может быть, поскольку изготавливается "штучно" для каждого пациента.

"Конечная стоимость препарата определяется не стоимостью реактивов и затратами труда по его изготовлению, а размерами регуляторно-бюрократической надстройки над биофармой. В России она пока заметно меньше, чем в США и Европе, поэтому есть надежды на разумные цифры стоимости терапии", - отмечает профессор Баранова.

Она предполагает, что курс лечения в России обойдется примерно в полтора - два миллиона рублей для одного больного, а в США его стоимость может колебаться от 200 до 400 тысяч долларов.