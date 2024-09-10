Ученые нашли новые гены для изучения болезни Паркинсона

Ученые из Университета Хиросимы разработали новый метод анализа, который помогает находить неиспользованные гены для изучения болезней, используя данные из пяти крупных баз данных. Эта методика была применена для исследования оксидативного стресса и болезни Паркинсона, результаты опубликованы в журнале npj Parkinson’s Disease.

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Анализатор, получивший название DISCOVER, позволяет выделить гены, которые связаны с болезнью, но еще не изучены. Ученые проанализировали 62 226 генов, сократив их до 168, и затем выбрали 12 кандидатов, среди которых оказались гены NUPR1 и UHRF2. Эти гены ранее не были зарегистрированы в базах данных ассоциаций генов и болезней.

По мнению ученых, данный метод поможет в будущем улучшить понимание механизмов оксидативного стресса и болезни Паркинсона, а также может быть использован для поиска новых терапевтических мишеней. Разработанный метод уже показал свою эффективность.