Эксперты выявили наличие «скрытого сознания» у пациентов в коме

Международная группа учёных доказала, что каждый четвёртый пациент, который находится в коме или в вегетативном состоянии, может проявлять «скрытое сознание», несмотря на отсутствие внешних реакций на раздражители. Их научная работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

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Исследование, проведённое в шести медицинских учреждениях США, Великобритании и Европы за последние 15 лет, охватывало 241 участника, находившихся в коматозном, вегетативном или минимально сознательном состоянии.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ), учёные обнаружили, что у большинства пациентов наблюдалась активация мозга, когда им давали простые задания, например, «представьте, что вы сжимаете и разжимаете руку».

Полученные результаты подняли важные этические и клинические вопросы. Новое исследование подтверждает, что некоторые пациенты могут осознавать окружающую действительность, даже если они не могут с ней активно взаимодействовать. Это ставит под сомнение традиционные методы оценки состояния сознания.