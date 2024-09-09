Ученые: грейпфрут несовместим с лекарствами для снижения давления

Употребление грейпфрута совместно с лекарствами для снижения давления может привести к усилению эффекта препаратов и опасному замедлению сердцебиения. Об этом изданию Live Science рассказал Патрик Макдоннелл, профессор клинической фармации фармацевтической школы Темплского университета в США.

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Специалист объяснил, что грейпфрут нельзя употреблять одновременно с некоторыми лекарствами от артериального давления, такими как нифедипин. По словам Макдоннелла, такие лекарства действуют, расслабляя кровеносные сосуды и улучшая кровообращение. При проглатывании препараты расщепляются ферментами в тонком кишечнике.

Одним из ключевых ферментов является цитохром Р4503А4, или CYP3A4. Содержащиеся в грейпфруте химические соединения фуранокумарины и их производные могут блокировать действие CYP3A4, тем самым способствуя задержке большего количества действующего вещества препарата в организме. Это потенциально приводит к нежелательным эффектам, таким как брадикардия (замедление частоты сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту). Это состояние может повысить риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

Грейпфрут также может оказывать такое влияние на некоторые статины - препараты для снижения уровня холестерина в организме. Усиление воздействия таких лекарств из-за "смешивания" с фуранокумаринами способно привести к мышечным болям и повреждениям.