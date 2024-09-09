Российские ученые выявили новые мишени для лечения рака толстой кишки

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) провели углубленное исследование рака толстой кишки на молекулярном уровне и выявили, что белки галектины могут быть эффективными мишенями для терапии этого заболевания.

Галектины — это белки, взаимодействующие с углеводами и играющие важную роль в клеточных процессах. Они участвуют в прикреплении клеток к межклеточному веществу, а также регулируют скорость клеточного деления. При раке галектины способствуют прорастанию опухоли в окружающие ткани и метастазированию.

Исследование показало, что галектины-1 и 3 имеют значительное влияние на функции иммунной системы и прогрессирование опухоли, особенно на поздних стадиях рака. Это открытие может привести к разработке новых генно-инженерных биологических препаратов и улучшить эффективность лечения.