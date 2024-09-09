Ученые назвали продукты, провоцирующие диабет первого типа у детей

Некоторые продукты могут повышать вероятность развития диабета первого типа у детей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию. Результаты данного исследования опубликовали ученые из Финляндии.

© Вечерняя Москва

Анализ питания показал, что дети, регулярно употребляющие бананы, овес и йогурт, больше остальных подвержены риску развития диабета. Ученые связывают это с возможным воздействием пестицидов и других вредных веществ, содержащихся в этих продуктах.

В то же время исследования показали, что клубника, черника, брокколи и капуста, могут, наоборот, снижать риск развития диабета первого типа у детей. Эти продукты обладают антиоксидантными свойствами и содержат много полезных веществ, помогающих укрепить иммунную систему, отмечается в статье, опубликованной в The Guardian.

После 50 лет в мужском и женском организме активно начинают происходить возрастные изменения и дебютируют хронические недуги. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие витаминные комплексы позволят оттянуть старость и развитие некоторых болезней.