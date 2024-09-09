Стало известно, какие люди имеют повышенный риск болезней сердца

Американские ученые проанализировали состояние здоровья родственников и супругов пациентов, у которых был диагностирован рак мочеполовой системы. Оказалось, что в течение пяти лет после постановки диагноза у 7,1% членов семьи появились психологические расстройства, а у 7,6% — сердечно-сосудистые заболевания. У родителей детей с раком риск развития этих болезней был почти в 4 раза выше, чем у остальных. Авторы подчеркивают необходимость как финансовой, так и эмоциональной поддержки родственников больных раком. Исследование опубликовано в журнале Cancer.

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Постановка диагноза «рак» может стать травмирующим событием не только для пациента, но и для членов его семьи. Стресс оказывает воздействие и на физическое здоровье, однако его влияние при лечении рака до сих пор неизвестно.

Американские ученые решили выяснить, способствует ли диагноз «рак» ухудшению психологического и сердечно-сосудистого здоровья других членов семьи. С помощью базы данных населения американского штата Юта 1990–2015 годов они выявили 77 938 родственников и 49 284 супруга пациентов, у которых был диагностирован рак мочеполовой системы. Затем исследователи сравнили данные об их здоровье с данными 81 022 родственников и 246 775 супругов человек без рака. Оказалось, что в течение пяти лет после постановки диагноза у 7,1% родственников и супругов появились психологические заболевания, а у 7,6% — сердечно-сосудистые. По сравнению с контрольной группой у родственников пациентов был на 10%, 5% и 4% выше риск развития психологических расстройств через один год, три года и пять лет соответственно после постановки диагноза. Аналогично с сердечно-сосудистыми заболеваниями: спустя один год, три года и пять лет после диагностирования рака риск их развития выше на 28%, 16% и 14%.

Чаще всего здоровье ухудшается у родителей детей с раком — по сравнению с другими родственниками их риск развития заболеваний был выше почти в четыре раза в течение первого года после постановки диагноза. Наиболее стрессовым видом рака мочеполовой системы оказались рак почки и мочевого пузыря, а наименьшим — рак яичек.

По словам ученых, новые данные подчеркивают необходимость поддержки родственников при раке у одного члена семьи, в том числе с помощью облегчения финансовой нагрузки и эмоционального бремени.