Созданы синтетические органы, имитирующие иммунные реакции человека

Французские ученые из Института Пастера разработали искусственные лимфоидные органы для изучения эффективности повторных прививок от коронавируса и других патогенов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Medicine (JEM).

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Реакция иммунной системы на вакцину координируется во вторичных лимфоидных органах, таких как лимфатические узлы и селезенка, где различные типы иммунных клеток собираются и взаимодействуют друг с другом, чтобы стимулировать развитие специфических В-клеток, продуцирующих антитела.

Команда создала искусственную версию этих органов, встраивая небольшие образцы клеток крови человека в 3D-матрицы коллагена на крошечных микрофлюидных чипах. Затем эти лимфоидные органы-чипы можно подвергать воздействию вирусных белков и РНК, используемых в вакцинах.

Когда исследователи испытали лимфоидные органы-чипы с помощью шиповидного белка SARS-CoV-2, В-клетки и Т-клетки в образцах крови стали активными и сгруппировались вместе, как это происходит в настоящих лимфоидных органах. Затем В-клетки созрели и начали вырабатывать антитела, способные нейтрализовать возбудитель COVID-19.

Присутствие нескольких других типов иммунных клеток в образцах крови человека позволило лимфоидным органам-чипам также реагировать на вакцины против COVID-19 на основе мРНК, отметили авторы открытия.

Ученые подчеркнули, что наблюдали различные иммунные реакции в органах-чипах в зависимости от донорского материала, что иллюстрирует разнообразие сценариев работы иммунитета настоящего организма.