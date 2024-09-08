Ученые нашли эффективное средство против недержания

Мягкая хатха-йога либо силовые упражнения в сочетании с растяжкой могут уменьшить количество эпизодов недержания мочи у пожилых женщин примерно на 65%. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Urology.

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В эксперимент приняли участие 240 женщин возрасте от 45 до 90 лет (62 года в среднем). Половина из них в течение 12 недель занималась йогой, а остальные — базовыми физическими упражнениями, которые включали силовые тренировки и растяжку. В начале исследования все пациентки сообщили, что эпизоды недержания мочи происходят у них по крайней мере раз в день.

В программе йоги участницы выучили 16 поз хатха-йоги для укрепления тазового дна — мышц, которые образуют основание таза и удерживают его органы, включая мочевой пузырь и уретру. Два раза в неделю они тренировались с инструктором в течение 90 минут. Их также попросили практиковать йогу не менее одного часа в неделю самостоятельно и вести тренировочный журнал.

В начале исследования пациентки в среднем испытывали 3,4 эпизода недержания мочи в день. К концу эксперимента их число снизилось на 2,3 эпизода в день. В группе обычных упражнений эпизодов стало на 1,9 меньше. Результаты означают, что оба подхода одинаково эффективны и могут снизить частоту эпизодов недержания на 60%.

Недержание мочи поражает более половины женщин среднего возраста и до 80% в возрасте 80 лет. Оно может привести к множеству других проблем, включая социальную изоляцию и переломы в результате падений.