Ученые обнаружили новый фактор развития когнитивных нарушений

Исследование показало, что риск развития когнитивных нарушений повышает курение.

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Специалисты провели исследование с участием 2000 человек среднего возраста без проблем с когнитивными функциями. В начале эксперимента измерили уровень кадмия в моче каждого участника. В течение следующих 10 лет они ежегодно проходили тесты, оценивающие их мыслительные способности.

Выяснилось, что за это время у 195 участников эксперимента развились когнитивные нарушения. При этом общий анализ данных не показал прямой взаимосвязи между уровнем кадмия и нарушением когнитивных способностей. Однако при изучении участников разных рас выяснилось, что у белых людей с высоким содержанием кадмия проблемы с мышлением встречались в два раза чаще, сообщает журнал Neurology.

Повышение уровня кадмия ученые связали с продолжительным курением. Таким образом, они считают, что эта привычка может быть дополнительным фактором риска развития деменции.