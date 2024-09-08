Российские ученые нашли способ уменьшить вред противораковых препаратов для здоровых клеток. Они создали наночастицы, которые накапливаются в дефектах сосудов, питающих опухоль. Постепенно из наночастиц высвобождается препарат для уничтожения рака. Он проникает в опухоль, не повреждая здоровые ткани, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Сеченовского Университета.

© unsplash

«Убить раковые клетки не так уж и сложно — есть много соединений, которые эффективно с этим справляются. Задача в том, чтобы не навредить при этом здоровым клеткам. Химиотерапия может приводить к тяжелым последствиям для организма, поэтому мы разрабатываем систему, которая будет прицеливаться точно, как иголочкой, прямо в опухоль», — пояснил заведующий лабораторией направленного транспорта лекарственных препаратов Сеченовского университета Алексей Ермаков.

Решить проблему повреждения здоровых тканей помогли дефекты в стенках сосудов, питающих опухоль. В них также снижена скорость кровотока. Эти факторы позволяют разработанным учеными наночастицам закрепляться в стенках сосудов. Затем частицы начинают распадаться и высвобождать заключенный в них препарат. Он постепенно проникает в ткани опухоли и уничтожает ее. Это позволяет минимизировать воздействие препарата на здоровые ткани и, соответственно, снизить риск побочных эффектов.

Немного модифицировав частицы, можно использовать их для доставки практически любого химиотерапевтического препарата. На данный момент исследователи уже протестировали новую систему доставки на клеточных линиях и перешли к экспериментам на модельных животных.

Новый подход к доставке химиотерапевтических препаратов в опухоль разработали специалисты Сеченовского Университета Минздрава России в сотрудничестве с ИБХ РАН.