Резистентность к инсулину повышает риск 26 заболеваний

Инсулинорезистентность связана с более высоким риском развития 26 заболеваний у мужчин и женщин. Это показало исследование сотен тысяч британцев, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

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При резистентности к инсулину клетки организма перестают должным образом реагировать на этот гормон и теряют способность нормально усваивать инсулин. Это состояние — ключевая особенность диабета 2-го типа, который часто встречается при избыточном весе и отсутствии физической активности.

В новой работе ученые проанализировали данные 430 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Уровни сахара в крови и жиров (в том числе холестерина) использовались для расчета индекса TyG каждого участника — показателя резистентности к инсулину.

Инсулинорезистентность оказалась связана с более высоким риском развития нарушений сна, бактериальных инфекций, подагры и панкреатита. Чем выше был TyG, тем выше была вероятность заболевания. Например, повышение TyG на каждую единицу было связано с увеличением риска панкреатита на 31%.

Особенно сильной была связь между резистентностью к инсулину и диабетом (увеличение риска в 2,66 раз выше риск) и дислипидемией (нездоровым уровнем жиров в крови, увеличение риска на 61%). Также повысился риск ожирения, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Интересно, что инсулинорезистентность была связана с меньшим риском болезни Паркинсона, анемии и остеопороза. Механизм этой связи нужно изучить в будущих работах.