Ученые определили самые травмоопасные виды бумаги

Группа ученых из Технического университета Дании выяснила, какая именно бумага оставляет наиболее глубокие и болезненные порезы. Исследование опубликовано в научном журнале Pysical Review E (PRE).

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Несмотря на распространенность подобных травм, физика порезов бумагой остается малоизученной.

В ходе экспериментов команда брала бумажные листы разной толщины и пыталась резать ими блоки специального желатина, напоминающего человеческую плоть по консистенции.

Затем специалисты использовали машину для точного контроля скорости и углов, под которыми бумажные края скользили по поверхности геля.

Опыты показали, что бумажный лист толщиной от 50 до 100 микрон способен повредить человеческую кожу. А самые сильные порезы оставит материал в 65 микрон.

Бумагу такой толщины чаще всего используют в матричных принтерах, при печати газет, некоторых журналов и научных изданий.

По словам авторов открытия, их результаты могут помочь сделать бумажную продукцию менее опасной для пользователей.

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