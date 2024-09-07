Раскрыт механизм появления аллергического зуда
Международная команда ученых проанализировала механизм возникновения аллергического зуда. Оказалось, что малоизученные иммунные клетки GD3 вырабатывают молекулы IL-3, которые воздействуют на сенсорные нейроны, вызывающие зуд, и повышают их чувствительность к аллергенам. Удаление клеток IL-3 и GD3 у мышей позволило сделать животных устойчивыми к аллергическому зуду. В будущем результаты помогут создать новые средства для профилактики аллергии. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Когда в организме появляются бактерии и вирусы, иммунная система «возглавляет оборону». Она обнаруживает патогены и инициирует долгосрочные иммунные реакции против них. Однако при наличии аллергенов иммунная система уступает «первенство» сенсорной нервной системе. Чувствительные нервы реагируют на аллергены, вызывают зуд и запускают реакцию местных иммунных клеток. Из-за этого люди с хронической аллергией постоянно испытывают зуд. Предыдущие исследования показали, что сенсорная нервная система — в частности, нейроны, вызывающие зуд, — распознают аллергены с помощью ферментов протеаз.
Американские и британские ученые решили выяснить, почему некоторые пациенты более склонны к развитию аллергии и хроническому зуду. Они предположили, что клетки врожденного иммунитета могут ограничить реакцию сенсорных нейронов на аллерген, и что активность этих клеток может определять вероятность развития аллергии. Чтобы это проверить, исследователи проанализировали функции иммунных клеток кожи. Оказалось, что в ответ на воздействие окружающей среды малоизученные иммунные клетки GD3 вырабатывают молекулы IL-3. Они воздействуют на сенсорные нейроны, вызывающие зуд, и повышают их чувствительность к аллергенам из обычных источников — пылевых клещей, плесневых грибков и комаров. Так GD3 инициирует сигнальный путь и способствует началу аллергической реакции.
Затем исследователи удалили клетки IL-3 и GD3 у мышей и заблокировали связанные с ними сигнальные пути. Так они сделали мышей устойчивыми к аллергическому зуду. Вероятно, похожий механизм может применяться и для организма человека.
«Наши данные свидетельствуют о том, что этот путь также присутствует у людей, что повышает вероятность того, что, воздействуя на сигнальный путь, опосредованный IL-3, мы сможем создать новые терапевтические средства для профилактики аллергии. Что еще более важно, если мы сможем определить конкретные факторы, которые активируют клетки GD3, мы могли бы вмешаться в эти факторы и не только понять аллергию, но и предотвратить ее», — рассказала Кэролайн Сокол, старший автор исследования из Гарвардского университета, США.