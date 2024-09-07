Раскрыт механизм появления аллергического зуда

Международная команда ученых проанализировала механизм возникновения аллергического зуда. Оказалось, что малоизученные иммунные клетки GD3 вырабатывают молекулы IL-3, которые воздействуют на сенсорные нейроны, вызывающие зуд, и повышают их чувствительность к аллергенам. Удаление клеток IL-3 и GD3 у мышей позволило сделать животных устойчивыми к аллергическому зуду. В будущем результаты помогут создать новые средства для профилактики аллергии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Когда в организме появляются бактерии и вирусы, иммунная система «возглавляет оборону». Она обнаруживает патогены и инициирует долгосрочные иммунные реакции против них. Однако при наличии аллергенов иммунная система уступает «первенство» сенсорной нервной системе. Чувствительные нервы реагируют на аллергены, вызывают зуд и запускают реакцию местных иммунных клеток. Из-за этого люди с хронической аллергией постоянно испытывают зуд. Предыдущие исследования показали, что сенсорная нервная система — в частности, нейроны, вызывающие зуд, — распознают аллергены с помощью ферментов протеаз.

Американские и британские ученые решили выяснить, почему некоторые пациенты более склонны к развитию аллергии и хроническому зуду. Они предположили, что клетки врожденного иммунитета могут ограничить реакцию сенсорных нейронов на аллерген, и что активность этих клеток может определять вероятность развития аллергии. Чтобы это проверить, исследователи проанализировали функции иммунных клеток кожи. Оказалось, что в ответ на воздействие окружающей среды малоизученные иммунные клетки GD3 вырабатывают молекулы IL-3. Они воздействуют на сенсорные нейроны, вызывающие зуд, и повышают их чувствительность к аллергенам из обычных источников — пылевых клещей, плесневых грибков и комаров. Так GD3 инициирует сигнальный путь и способствует началу аллергической реакции.

Затем исследователи удалили клетки IL-3 и GD3 у мышей и заблокировали связанные с ними сигнальные пути. Так они сделали мышей устойчивыми к аллергическому зуду. Вероятно, похожий механизм может применяться и для организма человека.