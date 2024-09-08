Ученые назвали продукты, способные замедлить старение

Названы продукты, способные продлить молодость
Согласно исследованию ученых из разных стран, костный бульон, рыба и курица помогут замедлить старение.
По данным портала CNET, с возрастом организм человека производит все меньше коллагена, в связи с этим необходимо употреблять продукты, которые содержат белок, чтобы поддерживать его уровень. К таким продуктам также относятся яйца, бобы, цитрусовые.
Исследователи отметили, что употребление продуктов, богатых коллагеном, может также помочь предотвратить потерю костной массы и уменьшить риск проблем с костями.
Кроме того, регулярные силовые упражнения совместно с употреблением коллагена могут помочь повысить мышечную силу и улучшить здоровье спины.
Ранее гастроэнтеролог Зарубина назвала боль и першение в горле признаком болезней ЖКТ.