Ученые назвали продукты, способные замедлить старение

Согласно исследованию ученых из разных стран, костный бульон, рыба и курица помогут замедлить старение.

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По данным портала CNET, с возрастом организм человека производит все меньше коллагена, в связи с этим необходимо употреблять продукты, которые содержат белок, чтобы поддерживать его уровень. К таким продуктам также относятся яйца, бобы, цитрусовые.

Исследователи отметили, что употребление продуктов, богатых коллагеном, может также помочь предотвратить потерю костной массы и уменьшить риск проблем с костями.

Кроме того, регулярные силовые упражнения совместно с употреблением коллагена могут помочь повысить мышечную силу и улучшить здоровье спины.

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