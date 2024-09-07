Найден способ улучшить работу мозга при депрессии

Когнитивно-поведенческая психотерапия может привести к изменениям в активности мозга, связанным со смягчением симптомов депрессии. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine.

© Газета.Ru

Ученые протестировали терапию решения проблем — подход к лечению депрессии, направленный на улучшение навыков решения конкретных проблем, с которыми сталкивается пациент. Например, врач может смоделировать конфликт с соседом по комнате и помочь подобрать оптимальное поведение.

Навыки решения проблем зависят от конкретного набора нервных клеток. Предыдущие исследования показали, что у четверти пациентов эти клетки недостаточно или гиперактивны. Также проблемы с когнитивным контролем наблюдаются при ожирении. В новом исследовании приняли участие 108 взрослых, у которых одновременно были депрессия и ожирение. Обычно лишь около 17% таких пациентов отвечают на антидепрессанты.

Пациентов разделили на две группы: половина получила обычное лечение, половина дополнительно прошла годичную программу терапии решения проблем. Как и в случае любого другого лечения депрессии, психотерапия сработала не для всех. Но у 32% тяжесть симптомов снизилась наполовину или более. Это огромное улучшение по сравнению с уровнем ответа на антидепрессанты в 17%, отметили авторы.

Также пациентам провели сканирование мозга МРТ в начале исследования, через два месяца, полгода, год и два года. Во время сканирования участники видели перед собой экран с текстом. В зависимости от написанного, им было нужно нажать или не трогать кнопку. За выполнение этой задачи отвечают те же области мозга, что и за решение проблем в обычной жизни. В группе обычного лечения активность зоны когнитивного контроля стала ниже, при этом у участников ухудшились навыки решения проблем.

В группе психотерапии снижение активности зоны когнитивного контроля было связано с улучшенной способностью решать проблемы. Ученые считают, что психотерапия могла повысить эффективность когнитивного контроля. Это означает, что мозгу пациентов было нужно меньше ресурсов для решения проблемы.

Эти изменения наблюдались уже через два месяца после начала психотерапии. Такие быстрые изменения означают, что сканирование мозга может быть использовано для подбора оптимального вида психотеарпии, подчеркнули ученые.

Ранее ученые доказали, что медитация осознанности облегчает боль.