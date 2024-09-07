Ученые: долгий сон в выходные полезен для сердца

Люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают болезнями сердца.

К такому выводу пришли китайские учёные, проанализировав данные более 90 тыс. человек, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание The Guardian.

Для анализа они использовали больничные записи и информацию из реестра причин смерти, что помогло им установить связь между компенсаторным сном и снижением риска недугов сердечно-сосудистой системы.

Учёные поделили участников с недосыпом на четыре категории: первая спала на выходных больше всех, а четвертая – меньше всех. В итоге, эксперты установили, что те, кто компенсирует недостаток сна в выходные, имели на 19% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Эта связь становится ещё более выраженной для людей, которые регулярно страдают дефицитом сна в будни», – резюмировали китайские исследователи.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные установили, к чему приводит хамство начальства на работе.