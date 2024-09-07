Ученые назвали группу крови, приводящую к успеху в жизни

Японские ученые провели исследование и нашли взаимосвязь между группой крови человека и его успехом в жизни. Об этом стало известно в субботу, 7 сентября.

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Исследователи доказали, что люди со второй группой чаще достигают успехов, благодаря высокой ответственности, трудолюбию и настойчивости. Владельцы первой группы часто занимают правящие должности из-за решительности и внутренней уверенности.

Ученые также считают, что люди с третьей группой обладают творческими способностями, но часто конфликтны и эгоистичны, а обладатели четвертой группы — артистичны и наделены ораторским даром, они могут достичь успеха в творческих профессиях, пишет Nature Medicine.

Ранее ученые из Японии нашли связь между употреблением мелкой рыбы и долголетием. Исследование, которое провели доктор Чинацу Касахара, доцент Такаси Тамура и профессор Кенджи Вакаи из медицинской школы Университета Нагои в Японии, опубликовано в научном журнале Public Health Nutrition.

Эксперты также предупредили, что некоторые продукты могут способствовать набору лишних килограммов, при этом люди могут употреблять их каждый день. Чтобы сохранить стройность талии, специалисты советуют не злоупотреблять сыром, молочной продукцией, сахаром и соками.