Ученые назвали группу лиц с повышенным риском рака кишечника

Риск заболеть раком кишечника выше, если у вас есть братья или сёстры. Страшное открытие учёных
Учёные: у людей со старшими братьями и сёстрами выше риск рака кишечника. По данным исследователей из Нью-Йорка, наличие двух или более старших братьев и сестёр повышает вероятность развития колоректального рака на 50%. Это может быть связано с большей подверженностью детским инфекциям и приёмом антибиотиков. Учёные проанализировали данные о здоровье почти 500 000 американцев, исключив влияние других факторов риска.
Кто в зоне риска
Результаты опубликовали в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.
Как проводили исследование. Учёные собрали информацию о здоровье участников и исключили влияние известных факторов риска рака:
- Семейную историю болезни;
- Лишний вес;
- Курение.
Причина закономерности
Исследователи назвали несколько причин, по которым у людей со старшими братьями и сёстрами чаще встречается рак:
- Младшие дети чаще подхватывают разные болячки от старших;
- От ребёнка к ребёнку могут передаваться вредные бактерии. Они нарушают работу кишечника и могут вызвать рак;
- Из-за частых детских инфекций малышам чаще назначают антибиотики, а эти лекарства, как показали некоторые исследования, косвенно могут привести к раку кишечника.
Важно помнить, что это только предположения учёных. Нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять связь между наличием братьев и сестёр и риском рака.