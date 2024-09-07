Ученые назвали группу лиц с повышенным риском рака кишечника

Учёные: у людей со старшими братьями и сёстрами выше риск рака кишечника. По данным исследователей из Нью-Йорка, наличие двух или более старших братьев и сестёр повышает вероятность развития колоректального рака на 50%. Это может быть связано с большей подверженностью детским инфекциям и приёмом антибиотиков. Учёные проанализировали данные о здоровье почти 500 000 американцев, исключив влияние других факторов риска.

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Кто в зоне риска

Результаты опубликовали в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Как проводили исследование. Учёные собрали информацию о здоровье участников и исключили влияние известных факторов риска рака:

Семейную историю болезни;

Лишний вес;

Курение.

Причина закономерности

Исследователи назвали несколько причин, по которым у людей со старшими братьями и сёстрами чаще встречается рак:

Младшие дети чаще подхватывают разные болячки от старших;

От ребёнка к ребёнку могут передаваться вредные бактерии. Они нарушают работу кишечника и могут вызвать рак;

Из-за частых детских инфекций малышам чаще назначают антибиотики, а эти лекарства, как показали некоторые исследования, косвенно могут привести к раку кишечника.

Важно помнить, что это только предположения учёных. Нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять связь между наличием братьев и сестёр и риском рака.