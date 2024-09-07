Ученые выяснили, какие продукты ускоряют старение

Существуют продукты, способные ускорить старение. Особенно, если они присутствуют на столе регулярно. И это не только сахар, обработанная пища, колбаса, о вреде которых медики периодически напоминают. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследователей.

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Призвали ученые быть осторожнее с молочными продуктами, отметив, что большое количество жира в цельном молоке ускоряет старение и может спровоцировать со временем воспалительный процесс, что плохо влияет на регенерацию клеток.

Много опасений у специалистов относительно острого и соленого в рационе.

Отмечается, что в любом случае "лучше есть свежие специи вместо обработанных, поскольку последние содержат консерванты и натрий". Что касается соли, то в избытке она вредит сердцу, повышает давление - это доказано.

"Высокое потребление натрия связано с повышенным риском снижения когнитивных функций", - добавили специалисты.

Также исследования показали, что переизбыток кофе может обернуться негативными последствиями. Есть данные, что у тех, кто пьет более шести чашек кофе в день, риск развития деменции увеличивается на 53%.

"Кроме того, каждые 100 мг кофеина связаны с ускоренным старением на 2,4 года", - передает издание, отмечая, что тут речь идет чрезмерном потреблении напитка - в умеренном количестве кофе дает преимущества, связанные в том числе со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Небезопасны и искусственные подсластители: даже, например, употребление одной порции диетической газировки в день, если практиковать такое на постоянной основе, связано с повышенным риском развития деменции. Есть риски и для сердечно-сосудистой системы, отметили исследователи.

И, конечно, призвали медики соблюдать баланс в употреблении углеводной пищи. Совсем отказываться от углеводов, которые являются основным источником энергии, нельзя, но и в большом количестве они запускают опасные процессы, вплоть до воспаления.