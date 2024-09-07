Ученые нашли пользу от Dungeons & Dragons для аутистов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Autism, подчеркивает положительное влияние игры Dungeons & Dragons (D&D) на игроков-аутистов: настольная ролевая игра улучшает социальное взаимодействие и повышает уверенность в себе.

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Соавторы исследования Грэй Атертон и Лиам Кросс из Плимутского университета утверждают, что D&D обеспечивает «структурированную, богатую воображением» среду, которая помогает аутистам «более комфортно ориентироваться в социальных ситуациях».

Четкие правила D&D и совместный игровой процесс предлагают предсказуемые рамки для социального взаимодействия, что может уменьшить тревогу, связанную с неписаными социальными нормами, пишут исследователи.

Работа, в которой приняли участие восемь аутистов, показало, что игра в D&D в группах с другими аутистами способствует развитию «чувства родства и сопричастности». Участники сообщили, что чувствуют себя «менее напряженными» и «более уверенными» в своих социальных взаимодействиях.

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