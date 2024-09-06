Исследование объяснило спонтанные действия мозга

В недавно опубликованном исследовании в журнале Nature Communications проанализирована природа спонтанных действий мозга. Ученые выяснили, как спонтанные действия возникают без внешнего стимула и обнаружили причину медленного нарастания нейронной активности перед началом движения.

Работа, проведенная Джейком Гавенасом и его коллегами из Института мозга при Университете Чепмена, показывает, что сеть быстро изменяющихся нейронов может создавать медленные колебания на уровне нейронных популяций. Исследование имитировало спонтанную активность в нейронных сетях и сравнило её с записями активности у людей.

Результаты исследования указывают, что медленные колебания в нейронной активности могут инициировать движение, несмотря на то, что сами нейроны изменяются быстро. Это открытие предлагает новое понимание механизма, который стоит за спонтанными действиями и может объяснить, как формируются подобные медленные колебания в мозге.