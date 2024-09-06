ИИ научили следить за внутричерепным давлением

Ученые Icahn School of Medicine at Mount Sinai разработали неинвазивную методику для мониторинга внутричерепного давления, что может значительно улучшить контроль за состоянием пациентов. Новый метод, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).

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Команда ученых предложила анализировать неинвазивные данные, такие как электрокардиограммы и уровни кислорода, чтобы предсказать внутричерепное давление. Используя ИИ-модель, они смогли создать инструмент, который проводит анализ в реальном времени. Он позволяет оперативно выявлять критические изменения давления, что может спасти жизни.

Технология продемонстрировала высокую эффективность в обнаружении давления, что связывается с повышенным риском внутримозговых гематом и необходимостью хирургического вмешательства.