Создана новая технология обнаружения рака с высокой точностью

Учёные из Исследовательского центра передовых биомедицинских материалов KIMS, доктор Мин-ён Ли и доктор Сунг-Гю Парк, разработали уникальную технологию для обнаружения мутаций раковых генов в крови с рекордной чувствительностью 0,000 000 001%. Результаты опубликованы в журнале Small Science.

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Ранее использовавшиеся методы генетического анализа обладали недостаточной чувствительностью для точного выявления мутаций на ранних стадиях рака. Новая технология, основанная на плазмонных наноматериалах для усиления оптического сигнала, позволяет анализировать различные мутации гена EGFR с точностью 96%.

Метод включает биочип с трехмерными золотыми наноструктурами, способный одновременно обнаруживать три типа мутаций. Он демонстрирует клиническую чувствительность 93% и специфичность 100%. Эта технология может существенно улучшить раннюю диагностику рака, мониторинг лечения и предложить альтернативу хирургической биопсии.