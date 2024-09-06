Ученые доказали, что особая медитация облегчает боль

Исследование мозга подтвердило, что облегчение боли во время медитации не связано с эффектом самовнушения. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

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Доказано, что если человек верит в эффективность процедуры или препарата, они могут принести краткосрочное облегчение боли. Этот эффект самовнушения известен как плацебо. Медитация осознанности, которая использовалась для лечения боли в разных культурах на протяжении столетий, считалась примером плацебо. Новое исследование доказало, что медитация может быть по-настоящему эффективна.

В новом эксперименте приняли участие 115 здоровых человек. Ученые применили болезненный, но безвредный тепловой стимул к задней части ноги участников. Также они зарегистрировали активность мозга пациентов до и после одного из четырех вмешательств.

Первая группа выполняла медитацию осознанности, вторая — только глубокое дыхание из медитации, третья использовала вазелин (им сказали, что это обезболивающий крем), четвертая группа сравнения слушала аудиокнигу.

Облегчение боли наблюдалось и в группе медитации осознанности, и в группе крема-плацебо по сравнению с группой сравнения. Однако при этом были активированы разные зоны мозга. После медитации осознанности уменьшилось сообщение между областями мозга, участвующими в самосознании и эмоциональной регуляции. Эти части мозга напрямую связаны с возникновением боли. Крем-плацебо и фиктивная медитация осознанности не оказали значительного эффекта на эти области.

В доказательной медицине новые методы лечения обычно считаются эффективными, если они превосходят плацебо. Новая работа показала, что осознанная медитация более эффективна, чем плацебо, и не задействует те же нейробиологические процессы, что и плацебо. После дополнительных исследований медитация осознанности может стать новым способом борьбы с хронической болью.

Ранее ученые выяснили, что практики осознанности не помогают пережить длительный стресс на работе.