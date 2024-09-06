В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

Доклинические исследования российской вакцины от рака завершились. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, чьи слова приводит РИА Новости.

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«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — сказал ученый.

Каприн подчеркнул, что после того, как ведомство выдаст разрешение, будет опубликовано объявление о наборе добровольцев на дальнейшие испытания вакцины. Набирать пациентов будут по медицинским показаниям.

Ранее лава Центра Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года.