Ученые нашли десятки новых вирусов в телах мертвых животных в Китае

Исследователи изучили больше 460 сельскохозяйственных животных, которые умерли от болезней. В их телах нашли 125 вирусов, включая 36 новых, сообщило издание South China Morning Post. Эти вирусы могут передаваться как другим животным, так и людям, считают учёные. Рассказываем, что об этом известно.

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Что обнаружили учёные

Всего исследовали обнаружили 36 новых вирусов и 39 разновидностей, которые могут «с высокой степенью вероятности» передаваться другим видам животных и человеку, отметило издание.

По словам учёных, 11 из этих вирусов уже находили у людей. Больше всего вирусов, опасных для человека, было в енотовидных собаках и норках.

Что известно про вирусы

Учёные нашли «большое количество разных типов коронавируса, в том числе новый вид, который назвали «кроличьим».

Также они обнаружили коронавирус HKU5, который перешёл от нетопырей к двум норкам. Его нашли на ферме, с которой началась вспышка пневмонии.

Почему вирусы стали распространяться

Исследователи считают, что вирусы научились передаваться от вида к виду из-за «интенсивного разведения животных на фермах».

Они выразили опасения, поскольку «передача вирусов от животных к людям в прошлом вызывала пандемии».

Ранее сообщалось, что в России сократили перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Прививки теперь обязательны только для уязвимых категорий граждан.