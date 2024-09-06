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Новый вирус болотистых мест описали китайские ученые

Китайские ученые описали недавно открытый ортонайровирус, опасный для человека. Его назвали вирусом болотистых мест (Wetland virus, или WELV).

Новый вирус болотистых мест описали китайские ученые
© Mir24.TV

Вирус впервые вывили у 61-летнего мужчины в 2019 году. Пациент поступил в больницу с жалобами на лихорадку, головную боль и рвоту. Врачи при осмотре выявили увеличенные лимфатические узлы. Мужчина рассказал, что за пять дней до этого он побывал в болотистом районе Внутренней Монголии, где его покусали клещи.

Исследование показало, что WELV относится к роду ортонайровирусов семейства Nairoviridae. Он наиболее тесно связан с геногруппой переносимых клещами ортонайровирусов Хазарии, куда также входит вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки.

Ученые провели масштабное тестирование среди пациентов с лихорадкой и выявили новый вирус у 17 человек из четырех районов Китая. Они жаловались на лихорадку, головокружение, головную боль, слабость, мышечные боли, артрит и боли в спине. В некоторых случаях возникали петехии (пятна на коже или слизистых оболочках из-за кровотечения из капилляров), локальный отек лимфатических узлов и неврологические симптомы.

В лабораторных анализах отмечалось снижение лейкоцитов и тромбоцитов, а также повышение d-димера (признак образования тромбов) и лактатдегидрогеназы (признак повреждения тканей или органов).

В ходе полевых исследований РНК WELV выявили у пяти видов клещей, а также у овец, лошадей, свиней и забайкальских зокоров (разновидность грызунов), изловленных в северо-восточном Китае. Ученые установили, что клещи передают патоген млекопитающим.

«Улучшение эпиднадзора и выявления новых ортонайровирусов позволит лучше понять влияние, которое эти вирусы оказывают на здоровье человека», – заявили ученые.

Ранее сообщалось, что новый вирус нашли в джунглях Перу. Он опасен для человека.

Наука