Эксперты рассказали, как чай, фрукты и овощи снижают уровень сахара в крови

Ученые из Технологического института Сибаура (Япония) установили, что полифенольные соединения в растительной пище особым образом взаимодействуют с человеческими рецепторами горького вкуса, снижая уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience (FBiosci).

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Ученые сосредоточились на изучении полифенолов - природных соединений, придающих горьковатый вкус фруктам, овощам, семенам, кофе и чаю. Всего существует около восьми тысяч различных полифенолов. Исследователи провели обзор предыдущих научных работ на тему пользы этих веществ для здоровья людей с сахарным диабетом.

Было установлено, что полифенолы особым образом взаимодействуют с рецепторами горького вкуса человека, также известными как вкусовые рецепторы второго типа (T2R). Они присутствуют как внутри полости рта, так и вне ее. Благотворная биологическая активность полифенолов проявляется после их проглатывания и восприятия рецепторами T2R в желудочно-кишечном тракте.

Исследователи обнаружили, что активация T2R полифенолами в желудочно-кишечном тракте способствует секреции гормонов желудочно-кишечного тракта, таких как холецистокинин (CCK) и инкретины. Одним из инкретинов выступает глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Они запускают секрецию инсулина в организме и поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови. Именно на активации рецептора GLP-1 основано воздействие препаратов для похудения и лечения диабета, таких как Оземпик.