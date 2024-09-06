Ученые изобрели способ сделать мягкие ткани прозрачными

Американские ученые изобрели способ сделать мягкие ткани временно прозрачными. Исследование было опубликовано в журнале Science.

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Специалисты объяснили, что на степень прозрачности объектов влияет свет, который может проходить насквозь или рассеиваться от них. Ученые нашли краситель, который помогает свету беспрепятственно проходить сквозь мягкие ткани, позволяя буквально видеть сквозь кожу.

Исследователи выбрали краситель FD&C Yellow 5, или тартразин. Молекулы красителя способны влиять на показатели преломления света и временно делать объекты прозрачными. В тестах ученые использовали куриную грудку: они выяснили, что высокая концентрация красителя повышает и показатели преломления. На время куриное филе оказалось практически прозрачным. Затем эффективность тартразина подтвердили на мышах.

По словам авторов исследования, их изобретение пригодится в медицине. Ученый-материаловед из Стэнфордского университета (США) Госонг Хонг заявил, что полупрозрачная кожа облегчит процедуру забора крови, лечения рака или удаления татуировок.

«Подавление рассеивания ткани — не просто фокус», — заявили эксперты по оптике Кристофер Роулендс и Джон Горецки. В дальнейшем технологию будут проверять на людях.

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