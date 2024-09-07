ИИ научился проводить диагностику волос

Новое приложение с искусственным интеллектом (ИИ) может изменить подход к изучению волос и диагностике заболеваний. Разработанное учеными Вашингтонского университета, это приложение значительно ускоряет процесс количественного анализа волос, позволяя микроскопу сканировать слайды и собирать изображения сотен волос одновременно.

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Приложение использует алгоритмы глубокого обучения для обработки данных, полученных в результате сканирования. Оно анализирует цвет, форму, ширину и длину каждого волоса, что обеспечивает высокое разрешение и точность. На данный момент приложение протестировано на шерсти мышей, но может быть применимо и к волосам других видов, включая человека.

С помощью этого приложения возможно не только идентифицировать волосы по виду и возрасту, но и определить состояние здоровья, что может быть полезно как в медицине, так и в судебной экспертизе. Также оно поможет в анализе воздействия косметических продуктов на волосы.