Названы причины, по которым вы не можете остановить отрыжку

Отрыжка — обычная функция нашего организма. Но если она начинает мешать повседневной жизни, то это уже определяется как расстройство отрыжки. По данным международных исследований, примерно 1% взрослых страдают этим расстройством.

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Команда учёных под руководством профессора Ясухиро Фудзивары из Высшей школы медицины Университета Осаки Метрополитен изучила, как связаны частота возникновения расстройств отрыжки, сопутствующие заболевания и образ жизни у жителей Японии. Для этого специалисты провели веб-опрос 10 тысяч взрослых. Результаты этого опроса были опубликованы в The American Journal of Gastroenterology.

Согласно результатам исследования, 1,5% (151 человек) участников имели расстройства отрыжки. Чаще они встречались среди мужчин, употреблявших алкоголь и принимавших лекарства от кислотного рефлюкса.

Было обнаружено также, что наличие желудочно-кишечных заболеваний, приём пищи до ощущения сытости и крайне низкая или высокая частота жевания в значительной степени связаны с развитием отрыжки. А вот употребление газированных напитков с этим не было никак связано.

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