Ученые создадут обезболивающие будущего

В России определили нетоксичные материалы для анестетиков будущего

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Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), нашли способ создать местные анестетики, которые будут менее токсичными и не вызовут зависимость. Исследования показали, что новые соединения могут стать более эффективными и безопасными для использования, чем существующие препараты. В пресс-службе университета отметили, что эти разработки могут значительно улучшить качество местного обезболивания.

По словам учёных, традиционные анестетики влияют на чувствительные нервные окончания и уменьшают боль, но часто вызывают побочные эффекты, такие как высокая токсичность, аллергии и зависимость. В ПНИПУ синтезировали несколько групп веществ и выяснили, что некоторые из них имеют меньшую токсичность и более длительное обезболивающее действие по сравнению с известными препаратами, такими как тримекаин.

Исследования показали, что новые соединения могут эффективно действовать до 50 минут, что делает их перспективными для создания новых анестезирующих средств. Прогнозирование их эффективности проводилось с помощью специальной программы, и точность прогнозов составила около 95%. Эта работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, открывает перспективы для разработки более безопасных и действенных анестетиков.