Ученые выяснили, почему яркий свет вызывает у нас чихание

Мы чихаем по разным причинам. Среди них — яркий свет. Но что в этот момент происходит в нашем мозге?

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Известно, что чихательный рефлекс из-за яркого света встречается у ¼ населения Земли. Проявляется он уже во младенческие годы. Шведские учёные выяснили, что он также передаётся по наследству.

По мнению учёных, наиболее вероятно существование следующего механизма, который запускает чихание при ярком свете. Зрительный нерв находится близко к тройничному, который отвечает за чувствительность лица, включая слизистую носа. В результате при сильной стимуляции зрительного нерва этот импульс отчасти переходит на тройничный нерв и создаёт иллюзию раздражения в полости носа.

В ходе исследований, проведённых в Цюрихском университете, был обнаружен ещё один аспект. Эксперты выяснили, что у чихающих из-за яркого света людей видна повышенная возбудимость зрительной коры мозга. Это значит, что чихательный рефлекс в этом случае может быть связан и с общей сильной чувствительностью к свету.