Ученые обнаружили связь между загрязнением окружающей среды и аутизмом

Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, которое характеризуется выраженным дефицитом социального взаимодействия, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Специалисты провели исследование и выяснили, что неблагоприятная экологическая обстановка может стать причиной нарушения клеточного метаболизма, окислительного стресса, воспалений в мозге и развития аутизма у детей.

В частности, риск появления опасного заболевания у несовершеннолетних повышают такие вещества, как железо, молибден, оксиды азота, медь и полихлорированные бифенилы, сообщает Planet Today.

Ученые отмечают, что полученные результаты позволят разработать более эффективные методы борьбы с аутизмом.

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