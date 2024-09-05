Доказана польза особых тренировок при ревматоидном артрите

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) и силовые упражнения полезны для пациентов с ревматоидным артритом. Об этом сообщает HealthDay.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 87 пациентов с ревматоидным артритом. Их случайным образом распределили в группу вмешательства или контрольную группу. Первые выполняли ВИИТ и силовые упражнения в течение 12 недель, вторым просто рекомендовали посвящать физической активности не 150 минут в неделю.

У группы ВИИТ и силовых упражнений значительно улучшилась работа сердца и дыхательной системы. Также у них уменьшилась окружность талии и произошли другие изменения, связанные с уменьшением сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф. При этом интенсивные тренировки не привели к усилению боли в суставах.

Во время ВИИТ короткие высокоинтенсивные упражнения чередуются с периодами отдыха или легких упражнений. Часто такие тренировки короче, чем обычные. До этого ученые выяснили, что ВИИТ под присмотром физиотерапевта могут улучшить восстановление пациентов после инсульта.