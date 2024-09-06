Ученые создали карту мира для оценки биологического возраста

В пресс-службе Института биологии старения нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые вуза разработали каталог данных для оценки биологического возраста на основе ДНК. В проекте участвовали более 23 тысяч человек из 25 стран, что делает это исследование крупнейшим в области эпигенетического старения.

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Каталог позволит оценивать скорость старения с учетом различных факторов, таких как климат, экономика и региональные особенности. На основе этих данных была создана карта мира, которая поможет ученым предсказывать риск развития возрастных заболеваний и управлять процессами старения, отметили в пресс-службе.

Исследование выявило ускоренное старение в некоторых регионах, например, в Конго и Австралии. Также ученые обнаружили, что мужчины в среднем стареют быстрее женщин. В будущем планируется создание новых эпигенетических часов, которые позволят точнее оценивать состояние организма и его возрастные изменения.