Ученые обнаружили новый признак клеточного старения

При старении ухудшается координация между генами, управляющими разными клеточными процессами. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

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ДНК можно сравнить с инструкцией по сборке белков — особых молекул, которые отвечают за самые разные функции организмов, в том числе жизненно необходимые. В новой работе ученые проанализировали возрастные изменения в активности генов в тканях людей от 20 до 80 лет. Всего они изучили несколько тысяч наборов данных из трех различных баз данных.

Их удивило, что контроль активности большинства генов не ухудшается с возрастом. Однако математическая модель показала, что с возрастом координация между различными клеточными процессами становилась все менее эффективной.